Винькеле: люди стали сдавать меньше тестов, будем менять алгоритм (дополнено)

На пасхальных выходных в Латвии заметно упало количество тестов на Covid-19. "Мы анализируем причины и будем менять алгоритм, стимулировать на тестирование", — сообщила через свой Twitter-профиль министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.
Винькеле отмечает, что был расширен круг людей, которым необходимо сдавать тесты, а семейные врачи получили возможность направлять пациентов на тестирование. Тем не менее, количество тестов резко упало. "Широкое тестирование — по-прежнему наша цель, а также важная мера по борьбе с эпидемией", — отметила министр.
В субботу, 11 апреля, в Латвии было взято 418 тестов на Covid-19, в воскресенье — 562 теста.
Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 12, 2020
Interaktīvu karti var aplūkot šeit https://t.co/5vGSDjkgLs pic.twitter.com/c6T88cG6NT