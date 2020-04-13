Винькеле: люди стали сдавать меньше тестов, будем менять алгоритм (дополнено)

На пасхальных выходных в Латвии заметно упало количество тестов на Covid-19. "Мы анализируем причины и будем менять алгоритм, стимулировать на тестирование", — сообщила через свой Twitter-профиль министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

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Винькеле отмечает, что был расширен круг людей, которым необходимо сдавать тесты, а семейные врачи получили возможность направлять пациентов на тестирование. Тем не менее, количество тестов резко упало. "Широкое тестирование — по-прежнему наша цель, а также важная мера по борьбе с эпидемией", — отметила министр.

В субботу, 11 апреля, в Латвии было взято 418 тестов на Covid-19, в воскресенье — 562 теста.