Винькеле: массовое заражение Covid-19 констатировано в одном из рижских приютов (дополнено)

Констатировано обширное заражение Covid-19 в мужском приюте евангелической христианской общины "Синий крест" в Риге, информировала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По словам министра, получено 27 положительных результатов, из них большая часть - это клиенты приюта, однако, заболели также многие работники. В Рижском самоуправлении сообщили, что на карантин отправлено примерно 100 человек.

Винькеле подчеркнула, что использовала свои права и приняла решение назначить для конкретного приюта карантин на 14 дней. Это значит, что работники и клиенты будут находиться в приюте две недели. Минздрав совместно с Рижской думой осуществляет контроль за выполнением предписаний.

Одновременно эпидемиологи продолжают работать с инфицированными лицами, устанавливая круг контактных лиц, что сделать сложно, так как у большинства нет определенного места жительства.

По словам Винкеле, проводится активное тестирование, чтобы избежать вспышки заболеваемости в других рижских приютах. Если понадобиться, в других приютах также будет установлен карантин.

Это еще раз подтверждает, что в интересах всего общества требуется всеобъемлющее здравоохранение. Наличие доступного здравоохранения, включающего и наименее защищенные общественные группы, в таких ситуациях окупается с лихвой, и это гуманно, заявила Винькеле.

В Департаменте благосостояния Рижской думы сообщили, что в конце недели была получена информация о двух клиентах приюта, заразившихся Covid-19. В результате было установлено более 30 контактных лиц. После проведения тестов была получена информация о многих положительных результатах. "Сейчас приют находится на строгом карантине и охраняется", - отметила директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

По словам Кондрате, у заболевших нет тяжелых, ярко выраженных симптомов, и им предоставляется вся необходимая помощь.

Если придется закрывать и другие приюты, у самоуправления будут средства, чтобы обеспечить питание их постояльцев и оплату труда работников в течение по меньшей мере 1,5 месяца, сообщила директор департамента.

Во вторник в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор Валайнис сказал, что города встревожены заболеваемостью именно среди бездомных, так как у самоуправлений нет никакой законной рамки, чтобы ограничить передвижения этих людей.

Административные штрафы на них не действуют, так как у них нет ни доходов, ни имущества, чтобы их платить, поэтому жить они будут как и раньше. "Должно быть регулирование на государственном уровне, что делать с этими людьми и как их ограничивать", -сказал Валайнис.

Представитель временной администрации Риги Артис Лапиньш заявил, что Рига уже обратилась в Министерство охраны среды и регионального развития, а также в Минздрав, чтобы вместе искать решение данной проблемы.

В минувшие сутки заболевание Covid-19 подтверждено еще у 22 человек, всего в Латвии заболело 398 человек.