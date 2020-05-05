Винькеле: на выходных наблюдались положительные тенденции в статистике распространения Covid-19

В минувшие выходные в Латвии наблюдались положительные тенденции в распространении Сovid-19, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По ее словам, на выходных появились некоторые радующие тенденции, например, за последние сутки не выявлено ни одного зараженного Covid-19, три дня подряд не было ни одного госпитализированного с Covid-19.

Министр добавила, что кривая заболеваемости уменьшается постепенно, что, по ее мнению, может свидетельствовать о том, что латвийское общество не соблюдает ограничения в полном объеме.

Говоря об опыте других стран, министр упомянула Испанию и Финляндию, отметив, что финский подход кажется ей более "симпатичным".

По словам Винькеле, некоторые ограничения сохранятся независимо от обстоятельств, например, требование регулярной дезинфекции рук и соблюдения дистанции в магазинах и на мероприятиях.