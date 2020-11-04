Винькеле: новые ограничения могут коснуться заведений общепита, развлекательных и культурных заведений

Новые ограничения, которые будет принимать правительство в эту пятницу, могут коснуться заведений общепита, культурных и развлекательных мероприятий, сообщила в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, ограничения будут введены в местах, где широко распространяется инфекция и люди интенсивно вступают в контакт. На данный момент в этом списке "открыты" развлекательные и культурные мероприятия, сказала министр.

Хотя такие мероприятия уже сейчас регулируются за счет фиксированных сидячих мест, этого недостаточно, так как недавно несколько человек заразились коронавирусом на концерте.

Вторым направлением ограничений будет общественное питание.

Ссылаясь на мнение экспертов, министр заявила, что было бы достаточно соблюдать уже имеющиеся ограничения на 85-95%, однако этого не происходит.

4 ноября вступили в силу усиленные требования по ограничению заболеваемости Covid-19.

Ограничения на спортивные мероприятия и групповые тренировки в помещениях продлены до 13 ноября. Это означает, что по-прежнему разрешены будут индивидуальные тренировки и групповые на свежем воздухе.

В школах, за исключением уроков и приема пищи, дети старше 13 лет должны носить маски.

Уточнено также, что ограничение количества участников похоронной церемонии до 10 человек не распространяется на обслуживающий персонал.