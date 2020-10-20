Винькеле: новые ограничения не введут, если кумулятивный показатель Covid-19 снизится до 50 случаев

Новые ограничения в связи с Covid-19 можно будет не вводить, если в течение двух недель кумулятивная заболеваемость в Латвии снизится до 50 случаев на 100 000 населения, сказала в понедельник министр здравоохранения Илзе Винькеле в передаче "Сегодняшний вопрос" на Латвийском телевидении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время этот показатель составляет 71 случай на 100 000 населения, а граница в 50 случаев была превышена 12 октября.

"Если мы добьемся показателя 50, мы можем не вводить дополнительные ограничения", — сказала министр, добавив, что после этого можно вернуться к тому объему ограничений, который был до 17 октября.

Она отметила, что ограничения могут вводиться циклично — вводятся ограничения, заболеваемость начинает снижаться, в результате ограничения снимаются, что в свою очередь вновь приводит к росту заболеваемости.

Винькеле сообщила, что Минздрав не готовит новых предложений об ограничениях для рассмотрения на заседании правительства во вторник, но будут уточнены группы людей, которые маски могут не носить, например, с психическими расстройствами и ограниченными двигательными функциями.

Также планируется рассмотреть введение штрафов за неиспользование масок. "Я не сторонник наказаний. В определенных случаях наказание необходимо, но я апеллирую к способности общества вести себя рационально и потерпеть такое небольшое неудобство по сравнению с тем, что страна может быть полностью закрыта", — сказала глава Минздрава.