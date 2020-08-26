Винькеле: ограничения ужесточать пока не будут; все решат ближайшие дни

Выявленные за последние сутки 18 случаев заболевания коронавирусом - это тревожный показатель, который заставляет осознать, что латвийцы должны продолжать быть ответственными и соблюдать предписанные меры предосторожности. Об этом в Twitter написала министр здравоохранения Илзе Винькеле. Однако это не означает, что в Латвии следует усилить ограничения, отметила она.

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Министр пояснила, что власти подождут еще несколько дней, ежедневно анализируя поступающую от медиков информацию о случаях Covid-19 в Латвии, и тогда примут решение, менять ли нынешние ограничения.

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2290 тестов на Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным ЦПКЗ, 11 заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, два человека вернулись из-за границы. Источники инфицирования остальных уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 242 823 теста на Covid-19, выявлено 1360 инфицированных. 1135 человек (83,45%) выздоровели, 33 человека скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся трое инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.