Винькеле: пациентов Covid-19 будут госпитализировать вне больниц, если их число достигнет тысяч

Места, не являющиеся медицинскими учреждениями, будут использованы для госпитализации пациентов Covid-19 в том случае, если число пациентов в больницах достигнет тысяч, сказала агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).
Об этом она сказала, комментируя предложение владельцев выставочного зала на Кипсале использовать его для госпитализации пациентов. “Если мне надо ответить, при каких показателях возникнет такая необходимость, то определенно речь идет о тысячах пациентов. Если в больницах будет более 1000 или 2000 пациентов Covid-19, надо будет искать дополнительные мощности”, - сказала Винькеле.
Министр отметила, что в первую очередь министерство будет использовать всё, что можно пустить в ход в больницах, а только потом думать о переносе коек в выставочный зал или любое другое помещение. Кроме того, такая экстремальная ситуация, какую пережили многие страны Европы, требует радикального ограничения плановой помощи и министр не хочет этого допустить. Она отметила, что новое помещение не решает проблему нехватки персонала.
“Осознавая, насколько драматично и сложно это будет, я хочу ещё раз упомянуть об этом в качестве аргумента для общества соблюдать правила безопасности и ограничения. Чтобы нам не надо было проверять, можем ли мы реализовать сценарий с госпиталем в Кипсальском зале”, - подытожила Винькеле.
Ранее глава Минздрава указала, что плановая помощь в больницах не будет ограничена до тех пор, пока число пациентов Covid-19 в них не превышает 450 - 500 человек.