Винькеле: после отмены чрезвычайной ситуации жизнь в Латвии не вернется в привычное русло

После отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного в Латвии из-за коронавирусного заболевания Covid-19, будет разрешено с определенными ограничениями проводить спортивные мероприятия, детские летние лагеря и образовательные мероприятия для взрослых, рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Латвийскому радио.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

По словам министра, со среды, когда завершится режим чрезвычайной ситуации, жизнь в стране не вернется в привычное русло, потому что многие ограничения сохранятся. Прогнозируется, что часть ограничений будет действовать до конца года. Например, требование в определенных местах сохранять социальную дистанцию в два метра, а в других местах будет рекомендовано сохранять эту дистанцию.

Винькеле напомнила, что с 10 июня, скорее всего, будет расширена возможность проведения массовых мероприятий: в помещении будет разрешено собираться группе до 100 человек, площадь помещения - 4 квадратных метра на одного участника мероприятия.

Будут разрешены спортивные мероприятия с числом участников до 30 человек и мероприятия по образованию для взрослых для групп до 50 человек. В местах общественного питания у одного столика смогут сидеть до восьми человек, но требуется соблюдать дистанцию.

Министр сказала, что в трудовых коллективах и ранее требования дистанцирования не были обязательными, но все-таки работодателям необходимо по возможности обеспечивать безопасные условия труда. Особенно это касается предприятий, через которые ежедневно проходит много людей.

Винькеле информировала, динамика инфицирования Covid-19 в Латвии имеет нисходящий характер, хотя и случаются вспышки заболевания.

По ее словам, примерно 40% новых случаев Covid-19 констатируются у людей, которые приехали в Латвию из других стран. Поэтому после ослабления ограничений на международные поездки распространение заболевания может усилиться, поэтому жителям во время поездок следует сохранять осторожность.

Министр надеется, что до нового режима ЧС Латвия "так скоро не дойдет".