Винькеле разъяснила разный подход к введению ограничений в разных отраслях
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Министр здравоохранения Илзе Винькеле объяснила разный подход к введению ограничений для разных отраслей спецификой вспышки Covid-19, зафиксированной на прошлой неделе.

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Во вторник правительство рассматривало предложение о том, чтобы отменить требование обеспечивать 8 кв. м на каждого посетителя в плавательных бассейнах.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш попросил объяснить, почему для одних отраслей Минздрав усиливает, а для других смягчает ограничения.

По словам Винькеле, ограничения для заведений общественного питания установлены потому, что на прошлой неделе зафиксирована четко отслеживаемая вспышка Covid-19 именно в этих заведениях.

При этом на организованных спортивных мероприятиях риски не зафиксированы, и спортивные федерации более открыты для сотрудничества с Минздравом, добавила министр.

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Коронавирус Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш
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