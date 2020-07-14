Винькеле разъяснила разный подход к введению ограничений в разных отраслях

Министр здравоохранения Илзе Винькеле объяснила разный подход к введению ограничений для разных отраслей спецификой вспышки Covid-19, зафиксированной на прошлой неделе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник правительство рассматривало предложение о том, чтобы отменить требование обеспечивать 8 кв. м на каждого посетителя в плавательных бассейнах.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш попросил объяснить, почему для одних отраслей Минздрав усиливает, а для других смягчает ограничения.

По словам Винькеле, ограничения для заведений общественного питания установлены потому, что на прошлой неделе зафиксирована четко отслеживаемая вспышка Covid-19 именно в этих заведениях.

При этом на организованных спортивных мероприятиях риски не зафиксированы, и спортивные федерации более открыты для сотрудничества с Минздравом, добавила министр.