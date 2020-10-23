Винькеле: в этом году протестовать должны были пациенты, потому что на некоторые нужды не были выделены дополнительные средства

В этом году протестовать должны были пациенты, потому что на некоторые нужды не были выделены дополнительные средства, заявила сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма министр здравоохранения Илзе Винькеле в ответ на высказывание депутата Игоря Пименова о том, что в этом году, в отличие от прошлых лет, перед принятием бюджета не протестуют медики.

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Министр напомнила, что Министерство здравоохранения требовало предоставить средства, но в бюджете следующего года они не предусмотрены, например, на улучшения в лечении онкологических заболеваний, повышения доступности компенсируемых медикаментов, психиатрическую помощь, дополнительные оплачиваемые государством места для резидентов.

Возможно, средства можно будет изыскать за счет повышения акцизного налога на табачные изделия. Переговоры об этом еще будут продолжены.