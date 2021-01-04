Винькеле: в Латвии нужно вакцинировать от Covid-19 еженедельно 50 000 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Объемы вакцинации от Covid-19 в Латвии планируется довести до 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин, сказала сегодня во время встречи с президентом Эгилом Левитсом министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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В удаленной встрече принимала участие также руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска, сообщила представитель президентской канцелярии Юстине Дейчмане.

Министр отметила, что при обычных обстоятельствах в стране за полтора месяца можно вакцинировать 200 000 человек, а в условиях пандемии план состоит в том, чтобы вакцинировать 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин. "Конкретные даты поставок вакцин различных производителей в настоящее время известны только частично, но в ближайшее время станут яснее", — сказала Винькеле.

Она сообщила, что к вакцинации планируется привлечь не только больницы, но и частный сектор и семейных врачей. Завтра подробный план вакцинации будет рассматриваться в правительстве.

Президент со своей стороны подчеркнул, что вакцинация должна проводиться быстро и эффективно. "Нужно добиваться, чтобы наши темпы вакцинации были самыми высокими в Европе — это в интересах всего нашего общества и оздоровления экономики", — сказал Левитс.

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Коронавирус Вакцинация Илзе Винькеле Эгил Левитс
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