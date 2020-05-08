Винькеле: вопрос о дальнейшем смягчении ограничений будем решать через четыре недели

Дальнейшие изменения связанных с Covid-19 ограничений правительство будет рассматривать через четыре недели, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Эти облегчения, которые вступят в силу с 12 мая, — это проверка нашей разумности, того, как мы учимся и приспосабливаемся жить с этим еще не побежденным вирусом", — сказала она, добавив, что основные требования остаются, в принципе, прежними — мытье рук и дистанцирование.

По словам Винькеле, сейчас Минздрав и Центр профилактики и контроля заболеваний работают с литовскими и эстонскими коллегами, чтобы добиться единого подхода к приезжающим иностранцам, то есть не жителям стран Балтии. Придя к единым требованиям, можно будет принять решение о возобновлении международных поездок.