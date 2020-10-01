Винькеле: введение дистанционного обучение будет последним шагом, который нужно оттягивать
Foto: LETA

Вчерашнее рекордное количество новых случаев Covid-19 - причина быть еще более осторожными, чтобы школы как можно дольше могли продолжать обучение на месте, сказала на Латвийском радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Большое число заболевших является сигналом обществу, что Covid-19 - не вымысел и чрезвычайно заразен. Только общими усилиями мы можем его ограничить. Общее количество случаев заболевания увеличилось из-за ряда факторов - того, что проводилось более обширное тестирование, а также того, что в отличие от ситуации весной школы не закрыты, обучение продолжается на месте, тем самым увеличивая шансы заразиться", - сказала министр.

Поэтому следует соблюдать меры безопасности, чтобы школы могли как можно дольше продолжать обучение на месте, хотя очевидно, что при росте заболеваемости не исключен переход на удаленное обучение по всей Латвии.

"Дистанционное обучение - экономический удар для семьи, потому что родители должны оставаться дома, они не могут работать, а экономика не может восстанавливаться. Кроме того, это стресс, также увеличиваются риски неравенства школьников. Поэтому решение о введении дистанционного обучения в Латвии будет последним шагом, который нужно как можно дольше оттягивать", - сказала глава Минздрава.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

Дистанционное обучение Коронавирус Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных