Винькеле: я не знала, что Латвии предлагались дополнительные вакцины

В распоряжении бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле не было информации о том, что Латвии предлагаются дополнительные вакцины от Covid-19. Об этом Винькеле написала в социальных сетях.

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"Ни устно, ни письменно, ни в WhatsApp. Только те числа, которые упоминались на заседании Кабмина", — подчеркнула Винькеле.

В комментарии агентству LETA Винькеле сказала, что не будет давать развернутых комментариев о проверке закупок вакцин, проведенной новым министром Даниэлем Павлютсом, и пока только планирует ознакомиться с результатами проверки в ближайшее время.

В четверг, 8 апреля, Павлютс рассказал, что госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко получила выговор и будет понижена в должности из-за недостатков в организации работы при закупке вакцин от Covid-19, недостаточно прозрачного управления и плохо организованной системы внутреннего контроля. Начато также дисциплинарное дело против директора Агентства лекарств Свена Хенкузена.

Дисциплинарная комиссия в деле госсекретаря нашла и смягчающие обстоятельства — непрекращающуюся чрезвычайную ситуацию, нестандартный процесс на международном уровне, множество неизвестных и постоянно меняющиеся обстоятельства — а также то, что часть ответственности несет бывший министр здравоохранения.

Служебную проверку в связи с закупкой вакцин Павлютс начал 5 марта. Она связана с тем, что Латвия закупила меньше вакцин производства BioNTech/Pfizer, чем ей было доступно. Было начато дисциплинарное дело против Мурмане-Умбрашко и заместителя начальника Отдела закупок Департамента финансового управления Национальной службы здоровья Айнара Лацбергса. Нарушений в действиях Лацбергса констатировано не было.