"Винни-Пух завидует нам!": медики "неотложки" получили подарок "для иммунитета"

Медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) получили "сладкий" привет от Латвийского общества пчеловодов, которое поставило несколько десятков банок с медом, об этом СНМП сообщила в соцсети Twitter.

"Винни-Пух завидует нам! Сегодня мы получили приятное приветствие от Латвийского общества пчеловодов, члены которого предоставили нашим коллегам мед для повышения иммунитета", — сказано в сообщении.

Vinnijs Pūks mūs apskaustu! 🍯🐝 Šodien saņēmām jaukus sveicienus no Latvijas Biškopības biedrības, kuras biedri sagādājuši mūsu kolēģiem imunitāti stiprinošu medutiņu. Paldies, ka par mums atceraties šajā saspringtajā laikā! 😊 pic.twitter.com/yRia9CaetO — NMPdienests (@NMPdienests) April 3, 2020

Как ранее сообщалось, на платформе благотворительной организации Ziedot.lv размещена инициатива по сбору средств на питание медикам, работающим на передовой. Компания Hospiss LV за пожертвования обеспечивает приготовленную в ресторанах горячую еду и доставляет их врачам и медицинским работникам бесплатно. Цена одной порции составляет 3 евро 50 центов.

Неравнодушных людей призывают жертвовать средства с тем, чтобы позаботиться о тех медиках, которые сейчас борются с распространением COVID-19. К сегодняшнему дню собрано 18 840 евро.