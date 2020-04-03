"Винни-Пух завидует нам!": медики "неотложки" получили подарок "для иммунитета"
Foto: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) получили "сладкий" привет от Латвийского общества пчеловодов, которое поставило несколько десятков банок с медом, об этом СНМП сообщила в соцсети Twitter.

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"Винни-Пух завидует нам! Сегодня мы получили приятное приветствие от Латвийского общества пчеловодов, члены которого предоставили нашим коллегам мед для повышения иммунитета", — сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, на платформе благотворительной организации Ziedot.lv размещена инициатива по сбору средств на питание медикам, работающим на передовой. Компания Hospiss LV за пожертвования обеспечивает приготовленную в ресторанах горячую еду и доставляет их врачам и медицинским работникам бесплатно. Цена одной порции составляет 3 евро 50 центов.

Неравнодушных людей призывают жертвовать средства с тем, чтобы позаботиться о тех медиках, которые сейчас борются с распространением COVID-19. К сегодняшнему дню собрано 18 840 евро.

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Mixnews

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Mixnews
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