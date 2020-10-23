Количество случаев заболевания Covid-19 и в мире, и в Латвии стремительно растет, однако число смертельных случаев осенью ниже, чем было весной. Мнения латвийских ученых по поводу причин происходящего разделись, сообщает передача "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"По-моему, очевидна тенденция, что смертность от Covid снижается. Количество случаев во всем мире растет, а уровень смертности имеет тенденцию к снижению", — заявил во время дискуссии президент Латвийской академии наук Иварс Калвиньш. С этим мнением согласна директор Института микробиологии и вирусологии Рижского университета Страдины Модра Муровска. Она со ссылкой на иностранные источники заявила, что "прилипчивость" вируса (то есть способность заразить максимальное количество людей) растет, но патологии становятся более легкими.

Ведущий исследователь Центра исследований биомедицины Латвийского университета Каспарс Тарс, однако, считает, что снижение числа случаев смерти от Covid-19 объясняется не столько изменениями в самом вирусе, сколько накопленным в медицине опытом по борьбе с этой болезнью. К тому же более эффективным стал процесс тестирования. "Я бы пока не хотел связывать это с тем, что вирус якобы стал слабее", — отметил он.

По словам Тарса, на данный момент различия между обнаруженными мутациями вируса не слишком велики. В его геноме 30 000 нуклеотидов, мутирует максимум 20 из низ, то есть менее 0,1%. Мутации возникают в процессе размножения вируса, и в большинстве случаев они идут ему во вред или не оказывают существенного влияния. На данный момент мутации позволяют проследить источник вспышки инфекции, но говорить о том, стал ли в вирус более или менее устойчивым к вакцине, пока рано.

Главный инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна также полагает, что цифры нужно оценивать в целом: не только количество умерших, но и количество тестов, случаев заболевания, выздоровления и т.д. Тем не менее, она признала, что в больницах действительно улучшились навыки борьбы с Covid-19. Если при первой волне инфекции смертность достигала 2,5%, то теперь она стала ниже.