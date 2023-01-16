Витенбергc сообщил о продлении срока реализации реформы портов из-за проблем

Cрок реализации реформы портов планируется продлить для решения ряда проблемных вопросов, заявил сегодня журналистам после заседания коалиции министр сообщения Янис Витенбергс.

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Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в коалиции есть консенсус относительно необходимости продолжения курса на реформирование портов. При этом он указал, что в процессе ликвидации капитальных обществ возник ряд юридических проблем, поэтому срок реализации реформы портов необходимо продлить.

Витенбергс признал, что 1 января было крайним сроком, к которому было необходимо ликвидировать Рижский и Вентспилсский свободные порты и все передать новым структурам, но этого не произошло.

Министр сообщения также отметил, что на данный момент необходимо оценить реальную сумму активов, а также дождаться решения Конституционного суда.

Как сообщалось, для продвижения реформы портов в настоящее время прорабатываются юридические вопросы, рассказал ранее Витенбергс в интервью агентству LЕТА.