Витенбергс будет настаивать на отмене ковид-ограничений и сертификатов

Министр экономики Янис Витенбергс в понедельник, 7 февраля на собрании партнеров по коалиции будет настаивать на отмене ковид-ограничений, а также на приостановке действия сертификатов. Об этом он сообщил порталу Delfi.

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В понедельник министр на внеочередном собрании Народнохозяйственного совета обсудил с предпринимателями подготовленную Минэкономики стратегию по выходу из чрезвычайной ситуации, а также заслушал предложения предпринимателей об отмене принятых ограничений, направленных на снижение распространение Covid-19. Также он ознакомился с предложениями об использовании ковид-сертификатов для выполнения служебных обязанностей и получения услуг.

По словам министра, до сих пор в Латвии снижение распространения вируса добивались путем ограничений, однако в ряде стран Европы, в том числе в Эстонии и Литве, отменена большая часть ограничительных мер, в результате чего латвийские предприятия значительно проигрывают в плане конкуренции. "Предприниматели признают, что на их деятельность негативно влияют не только эти существенные отличия по сравнению с соседями, но и постоянная неясность и неопределенность. Буду продвигать подготовленную Минэкономики стратегию по выходу из чрезвычайной ситуации, которая предполагает отменить ограничения и приостановить действие ковид-сертификатов, что является дополнительным бременем для сферы оказания услуг, а также влияет на доступность работников", - подчеркнул Витенбергс.

Предприниматели заверили министра, что заинтересованы в том, чтобы пандемия закончилась как можно быстрее, а также в создании наиболее безопасной рабочей среды как на предприятиях, так и в секторе оказания услуг. За эти два года у них накопился значительный опыт для создания безопасных условий, поэтому пришло время отказаться от обязательных требований и ограничиться в случае необходимости лишь рекомендациями для разных отраслей.

Подготовленное Минэкономики предложение предусматривает, что самое позднее 1 марта нужно отменить ограничения по времени и по площади - квадратные метры торговой площади на человека и количество посетителей за одним столиком, убрать дистанцию между рабочими местами, ограничения на сборы, а также отменить специальное регулирование, касающееся разделения потоков детей на общественных мероприятиях. Минэкономики призывает дать работодателям более широкие возможности для маневров - чтобы они могли индивидуально оценивать риски и вводить конкретные мероприятия для их снижения.

По мнению Минэкономики, в общественных местах нужно сохранить требование носить медицинские маски или респираторы FFP2. В свою очередь, с мая, если не будет значительного роста заболеваемости и перегрузки больниц, нужно снять ограничения на проведение публичных мероприятий и обязанность носить в общественных местах маски.

Одновременно Минэкономики предлагает отказаться от ковид-сертификатов для обеспечения очной работы, а также в случае оказания и получения хозяйственных услуг. Сертификаты необходимо сохранить в случае организованных или частных сборов, на которых присутствует более 1000 человек, а также на публичных мероприятиях, где больше 1000 посетителей.

"При увеличении роста заболеваемости Covid-19 видно, что вакцинированные работники болеют меньше и легче, и на работу возвращаются быстрее, не отставляя существенного влияния на ведение предпринимательства. В свою очередь, бизнесмены говорят о том, что на данный момент требование о наличии сертификатов себя исчерпало - не только из-за разницы в регулировании с соседями, что негативно влияет на конкуренцию, но и из-за роста нелегальной занятости, что создает неравные условия для конкуренции внутри страны", - отметили в Минэкономике.

Сфера туризма - одна из тех, что пострадала больше всего. Минэкономики предлагает с 1 марта включиться в так называемый Балтийский пузырь и синхронизировать применении различных требований. "Сейчас многие страны уделяют сфере туризма повышенное внимание, думая над тем, как содействовать оживлению этого сектора. Для этих целей Минэкономики предлагает в краткосрочной перспективе отменить ограничения на въезд для всех вакцинированных лиц", - добавили в Минэкономике.