Витенбергс: открыть все магазины сейчас невозможно

Если в ближайшие недели эпидемиологическая ситуация улучшится, может быть предложено возобновить работу всех магазинов в соответствии с концепцией безопасной торговли, но пока это невозможно, заявил журналистам в пятницу министр экономики Янис Витенбергс.

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Он признал, что ситуация, когда некоторым магазинам с 8 февраля будет разрешено торговать очно всеми товарами, а другие останутся закрытыми, не удовлетворяет Министерство экономики и отрасль торговли. "Конечно, мы хотели бы, чтобы все торговцы возобновили работу по этой концепции, но, если смотреть на данные о заболеваемости, это слишком большой риск", — сказал Витенбергс, призвав людей ответственно относиться к изменениям в правилах торговли.

Как сообщалось, в пятницу правительство постановило с 8 февраля снять ограничения в магазинах продовольственных и гигиенических товаров, разрешив им торговать всем ассортиментом.