Витенбергс примет участие в обсуждении ответственными министрами ЕС последствий для сектора энергетики
Foto: LETA

Глава Министерства экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) вместе с министрами энергетики стран ЕС в понедельник в 15.00 примет участие во внеочередном заседания Совета ЕС, чтобы обсудить ситуацию в энергетическом секторе Европы после нападения России на Украину.

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Нападение России на Украину и начавшаяся война вызвала рост цен на энергорегурсы, в том числе, газ в ЕС и рост цен на нефтепродукты в мире. Этот взлет цен происходит параллельно с более ранним повышением цен на энергоресурсы в ЕС.

На внеочередном заседании Совета ЕС министры обсудят последствия нападения России на Украину, особенно, с точки зрения цен, поставки и безопасности энергоресурсов. Пресс-конференция Совета по энергетике ЕС после собрания состоится в 18.30 по латвийскому времени.

Как уже сообщалось, в ответ на вторжение России в Украину правительство Латвии делегировало Latvenergo закупить дополнительные запасы сжиженного газа, который будет доставлен в Инчукалнское подземное газохранилище через Клайпедский терминал.

"В сфере энергетики в Латвии на данный момент нет опасений по поводу перебоев. Мы уже реализовали ряд мер, которые обеспечивают уверенность в энергетической безопасности и, что немаловажно, позволяют Балтийскому региону закупать газ и у других поставщиков", — подчеркивает Витенбергс.

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