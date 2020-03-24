Визит президента Белоруссии в Латвию переносится

Президент Латвии Эгил Левитс договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о переносе назначенного на апрель визита в Латвию, сообщила представитель канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Во вторник президенты Латвии и Белоруссии в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Президенты договорились, что из-за эпидемии Covid-19 назначенный на апрель визит Лукашенко в Латвию будет перенесен. Главы государств также обменялись мнениями о мерах по ограничению эпидемии. Левитс и Лукашенко положительно оценили сотрудничество между странами в вопросах репатриации — граждане Белоруссии могут выехать из Латвии, а граждане Латвии имеют возможность попасть на родину через Минск.

Также президенты подчеркнули необходимость укрепления экономического сотрудничества, особенно в транспортном секторе.