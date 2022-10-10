Владимир Линдерман освобожден под залог в 6000 евро

В социальных сетях распространяется информация о том, что публицист и активист Владимир Линдерман, задержанный спецслужбами в июне этого года по подозрению в прославлении и оправдании преступлений против мира и получении российской финансовой помощи, отпущен под из мест заключения под залог в размере 6000 евро.

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То, что Линдерман уже на свободе подтверждает видео, в котором он благодарит своих сторонников за поддержку — в том числе, финансовую.

Публицист и политический активист Владимир Линдерман, напомним, был задержан 21 июня этого года.

7 июня этого года СГБ начала против указанного лица уголовный процесс согласно 1-й части 74-й статьи Уголовного закона — о прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений. Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что человек за свою деятельность получал финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.

14 июля Рижский окружной суд оставил без изменений меру пресечения — содержание под стражей — примененную судом первой инстанции к Владимиру Линдерману. СГБ установила дополнительные ограничения — запрет на свидание и переписку с лицами вне мест лишения свободы, за исключением его защитника.

23 августа суд решил не менять меру пресечения Линдерману, он был оставлен под арестом.

6 октября суд принял решение, что Линдерман может быть освобожден, если за него внесут залог в размере 6000 евро (следователь настаивал на 15 000 евро, но судья снизила сумму). Уже к понедельнику необходимая сумма была собрана.

Линдерман провел в заключении весь период предвыборной кампании, сам день выборов в 14-й Сейм, а также он находился за решеткой во время демонтажа памятника в Пардаугаве, а также подготовки к этому мероприятию.