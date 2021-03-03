Власти обсудят возможность увеличить пособие помощи безработным до 250 евро

Ожидается дискуссия об увеличении пособия помощи безработным до 250 евро, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича на заседании группы по стратегическому управлению ограничением распространения Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе заседания руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс высказал поддержку предоставленным и планируемым Министерством благосостояния мерам поддержки пострадавших из-за кризиса Covid-19 жителей. В то же время он призвал провести дискуссию об увеличении пособия помощи безработным с нынешних 180 до 250 евро.

Балдзенс пояснил это предложение тем, что кризис Covid-19 затягивается.

Петравича в свою очередь сообщила, что она сформировала консультационный совет, в который входит и ЛССП, и там пройдет дискуссия по этому вопросу.