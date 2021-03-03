Власти обсудят возможность увеличить пособие помощи безработным до 250 евро
Foto: Pixabay

Ожидается дискуссия об увеличении пособия помощи безработным до 250 евро, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича на заседании группы по стратегическому управлению ограничением распространения Covid-19.

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В ходе заседания руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс высказал поддержку предоставленным и планируемым Министерством благосостояния мерам поддержки пострадавших из-за кризиса Covid-19 жителей. В то же время он призвал провести дискуссию об увеличении пособия помощи безработным с нынешних 180 до 250 евро.

Балдзенс пояснил это предложение тем, что кризис Covid-19 затягивается.

Петравича в свою очередь сообщила, что она сформировала консультационный совет, в который входит и ЛССП, и там пройдет дискуссия по этому вопросу.

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LETA

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LETA

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