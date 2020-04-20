Власти продолжат выплачивать пособия безработным, оставшимся без выплат во время кризиса Covid-19

После собрания партий правящей коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что формирующие правительство партии договорились о продлении срока выплаты пособия по безработице жителям, у которых срок выплаты истек во время кризиса, вызванного коронавирусным заболеванием Covid-19.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Кариньш также поблагодарил общество за соблюдение введенных ограничений, что помогает сдержать распространение Covid-19.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство смотрит не только на эпидемиологическую сторону кризиса, но и на то, как стимулировать экономику и "выбраться из экономической ямы, созданной Covid-19".

"Наша цель - выйти из кризиса более сильными", - сказал Кариньш.

Министр благосостояния Рамона Петравича пояснила, выплата пособия поможет прожить людям, которые во время кризиса перестали получать пособие по безработице и не нашли работу.

Пособие полагается жителям, у которых 12 марта или позже во время кризиса прекратился срок получения пособия по безработице, а из-за чрезвычайной ситуации они не смогли найти работу. Максимальный размер пособия не будет превышать 130 евро в месяц, его планируется выплачивать не дольше четырех месяцев и только до 31 декабря 2020 года.

Размер пособия будет таким же, как в седьмой и восьмой месяц срока выплаты, но не будет превышать 130 евро.

Прогнозируется, что расходы госбюджета на выплату этого пособия составят 21,8 млн евро.