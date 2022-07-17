Власти Риги взялись за развитие яхтенных пристаней

В Рижском порту сейчас работает пять пристаней для яхт на обоих берегах Даугавы. Рижский порт является единственным, куда могут заходить яхты любого размера без ограничений. Однако прибывающих в латвийскую столицу на яхтах туристов не считают, поэтому неизвестно, какую пользу приносит развитие яхтовых портов.

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В свою очередь, в Юрмалу, которая решила не чистить устье Лиелупе в этом году, туристические яхты вовсе не могут зайти. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

В акватории Рижского порта фактически нет никаких ограничений для яхт. Управление Рижского свободного порта также сообщило, что собирается развивать инфраструктуру яхтенных пристаней и для этих целей было привлечено европейское финансирование.

Основатель Центра парусного спорта и руководитель парусного общества Андрейс Булс рассказал, что сейчас идет развитие проекта, в рамках которого строится административное здание, планируется также создать дополнительные причалы для подключения к электричеству, туалеты и душевые. По его словам, яхт-клуб развивается, на 35% будет увеличена его вместимость и одновременно там смогут находиться 140-150 судов.

Также Булс подчеркнул, что после пандемии коронавируса наблюдается интерес к Риге со стороны владельцев лодок.

Однако данных о том, сколько туристов могут привлечь пять пристаней, у Риги нет. Председатель правления Рижского свободного порта Виестурс Зепс заявил, что порт участвует в развитии марины, поскольку видит сразу несколько преимуществ: это инвестиции в зеленый и здоровый образ жизни, туризм, а также в узнаваемость Риги и Латвии.

В свою очередь, Юрмала в этом году отказалась от развития яхтенного туризма, решив не углублять устье Лиелупе после зимы, поэтому большие яхты до Юрмалы добраться не могут. Это признал и исполняющий обязанности управляющего Юрмальским портом Элвис Вентерс.

"Если говорить о зарубежных туристах, то такие гостевые лодки были в порту, их количество, конечно, было невелико. В предыдущие сезоны, когда порт был доступен, заходило около 50-60 лодок. Сейчас их количество точно будет меньше", — отметил Вентерс.

Дотаций Юрмальской городской думы на очистку Лиелупе в этот раз не хватило, к тому же количество земснарядов, привозимых зимой, ограничено, копать можно было начать только в конце лета, когда заканчивается и навигация. В следующем сезоне Лиелупе снова очистят, но планы Юрмалы не направлены на привлечение иностранных туристов, признал Вентерс. Планируется построить мол или пристань.