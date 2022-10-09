Власти Саласпилса не могут обеспечить школьный автобус: дети ездят учиться в Ригу

В Яунцекуле Саласпилсского края живет много семей с детьми школьного возраста, но в этом учебном году школьный автобус туда не ездит. Родители, которые не имеют возможности сами возить детей за 15 км, переводят детей в Ригу — туда ездит рейсовый автобус, сообщает Rus.LSM со ссылкой на LTV.

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По словам жительницы Яунцекуле Юлии, Саласпилсская дума в сентябре известила родителей школьников, что автобуса не будет, и призвала писать заявления. Она их написала уже три:

"На одно мне сказали — пишите другое, дума может решить эту проблему с помощью не маршрутки, а другого небольшого автобуса; мы написали ответ, ждали почти месяц, их письма нет и нет. Последнему я написала председателю Саласпилса — пусть они решают".

Пока местные жители выручают друг друга, подвозя соседских ребятишек на машине по утрам — но вот после уроков начинаются проблемы, ведь родителям нужно работать. Кто детей встретит? Дорога неблизкая и небезопасная, она плохо освещена. Зимой по ней и вовсе проблематично передвигаться пешком. Часть пути вообще пролегает по Таллинскому шоссе.

В Саласпилсской краевой думе вначале обещали интервью, но затем лишь прислали LTV письменный ответ за подписью представителя думы Гинты Гайлите.

"Чтобы обеспечить перевозку 100-150 саласпилсских школьников муниципальным транспортом, в дополнение к остальным издержкам потребовалось бы приобрести автобус стоимостью около 240 тыс. евро. Поэтому между самоуправлением, несколькими учреждениями и перевозчиками было достигнуто решение: интегрировать маршруты перевозки школьников в маршруты общественного транспорта", - письменно сообщила она.

Общественный транспорт, останавливающийся в Яунцекуле, не ездит в Саласпилс. Оттуда можно доехать в Ригу, Улброку, в сторону Саулриеши — где, чтобы попасть в Саласпилс, дети еще должны сделать пересадку на другой автобус. По времени — почти такой же путь, как прежний школьный автобус.

Так, может быть, кажется Саласпилсской думе. Но родители возражают, что это не решение — пересадка с автобуса на автобус. Время прибытия этих разных автобусов не совпадает — ребенку зимой приходилось бы по два часа мерзнуть на остановке, поясняет Юлия.

Автотранспортная дирекция, ведающая региональными автобусами, указывает, что все в руках планировщиков самоуправления. Дирекция оптимизировала расписание рейсов так, чтобы школьникам было удобно попадать в учебные заведения — но делалось это на основании предоставленной самоуправлением информации. Вместо сведений, куда какому школьнику нужно попасть, самоуправление предлагает компенсировать поездки. Хотя действующие правила не позволяют компенсировать карточки на две поездки одному школьнику, дума готовит новые правила о двойной компенсации в таких случаях. Таким способом могут быть изысканы возможности полностью компенсировать и поездки яунцекульских школьников.

Но чем помогут оплаченные поездки, если они не годятся, чтобы добраться до дома или школы? Юлию и других родителей в поселке удивляет отношение Саласпилсской думы, продемонстрированное на собрании по этому вопросу: "Да, там сказали, что-де вы полные идиоты, что купили недвижимость в таких поселках, я бы не покупал такую недвижимость. Денег нет, так я понимаю. Это дорого — не понимаете, сколько стоит, не умеете считать. Это было сказано на собрании".

И теперь вместо школы всего в 15 км от Яунцекуле поселковые школьники переводятся учиться в Ригу. Туда хотя бы рейсовый автобус гарантированно ездит.