Властям Риги в этом году требуется дополнительно свыше пяти миллионов евро

В связи с ростом расходов на отопление, электроэнергию и утилизацию отходов Рижскому самоуправлению в этом году необходимо дополнительно 5,3 млн евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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На отопление и электроэнергию из городского бюджета выделено 32,4 миллиона евро. Однако текущие оценки показывают, что на это потребуется 37,5 млн евро. Еще более суровая картина открывается в отношении прогнозов платежей на следующий год.

По текущим оценкам, на указанные выплаты в учреждениях Риги в следующем году потребуется 43,3 млн евро. Но в случае самого негативного сценария развития и более высоких затрат на энергоносители эта сумма оценивается в 67,2 млн евро.

Как ранее заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, самоуправление не вносило поправки в бюджет, ожидая роста расходов весной. С учетом того, что доходы городского бюджета выросли, внесение поправок запланировано на осень, когда также будет принято решение о выделении дополнительных средств на увеличение энергозатрат.