Влияние пандемии: жители все чаще покупают продукты питания в интернете

Пандемия Covid-19 поспособствовала тому, что жители все чаще покупают продукты питания в интернете. Торговцы отмечают, что в условиях ковидных ограничений меняются привычки покупателей и часть общества в будущем продолжит делать покупки в интернете. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Интернет-магазин Barbora.lv компании Maxima уже пятый год доставляет товары клиентам в Риге и Пиериге, а также предоставляет pick-up пункты в магазинах 21 латвийского города.

Руководитель Barbora.lv Санита Берзиня рассказала, что в новогодние выходные спрос на продукты питания в интернете вырос на 40%, поэтому было сложно выполнить все заказы.

По ее словам, в праздничное время жители покупают больше продуктов, например, вместо одного килограмма мандаринов приобретают два, растет спрос на горячие напитки, мясные изделия дорогой алкоголь. Декабрь традиционно является одним из лучших месяцев в торговле, указала Берзиня.

Она отметила, что этот год отличается от прошлого, поскольку наблюдается нехватка рабочей силы. По словам Берзини, по этой причине Barbora.lv не могла обработать все поступающие предложения, поскольку не было сотрудников, которые могли бы собрать товары, не хватало и курьеров.

Представитель сети розничной торговли Rimi Юрис Шлейерс заявил, что именно из-за пандемии у компании появился интернет-магазин два года назад. Сейчас там работают 300 сотрудников, автопарк увеличился в три раза за эти годы, а поставки осуществляются в Риге, Пиериге и Лиепае.

По его словам, в новогодние выходные вырос спрос на кулинарию, свежие фрукты и овощи. Наблюдался большой спрос на карпа. Шлейерс отметил, что в этом году жители совершали большие покупки 30 декабря, не откладывая на последний день.

Тем временем, руководитель Центра продвижения сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе указала, что в связи с пандемией Covid-19 интернет-магазины создавали и предприятия, и магазины. По ее мнению, покупка продуктов питания в интернете не потеряет своей популярности.

Гулбе подчеркнула, что некоторые жители вернулись к обычным походам в магазин, поскольку им нравится выходить на улицу. Это целый процесс — человек отправляется в магазин со списком, видит продукты, которые хочет купить, может взять товар с более длинным сроком годности.

Однако пандемия Covid-19 показала, что жители овладевают новыми навыками и привыкают к совершению покупок в интернете.