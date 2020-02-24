Вместе с "Новым Единством" на выборы в Риге пойдут три активиста "Рижской лиги"

Объединение партий "Новое Единство" включит в свой список кандидатов на выборах в Рижскую думу трех активистов организации "Рижская лига", рассказал руководитель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис.

"Новое Единство" сообщило, что 7 марта на заседании думы партия расскажет о своей предвыборной программе и списке кандидатов.

"Новое Единство" не будет объединяться с другой партией, но в список включены и люди, ранее с партией не сотрудничавшие — бывший начальник Госполиции Интс Кюзис, а также Рита Эва Нашениеце, Каспар Спунде и Арманд Буманис из "Рижской лиги".

Кирсис добавил, что в список могут войти и другие кандидаты, не состоящие в партии, но не назвал этих людей, так как переговоры с ними еще не закончились.

Планируется, что Кюзис станет одной из ключевых фигур в списке кандидатов "Нового Единства". В список войдут и два бывших министра — культуры Интс Далдерис и образования Карлис Шадурскис, бывшие депутаты Сейма Хосам Абу-Мери, Лолита Чигане и Угис Ротбергс.