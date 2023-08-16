Вместо масла — паста из растительных жиров: издание указывает на обман потребителей

Покупая сливочное масло, латвийские потребители рискуют купить пасту из растительных жиров. Об этом со ссылкой на специалиста по питанию Ксению Андриянову пишет издание Latvijas Avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как рассказала Адрианова, недавно она по ошибке купила растительно-жировую пасту Tukuma ar sviestu. Своим возмущением специалист поделилась в социальных сетях.

Она пишет, что обычно старается защищать местных производителей, но в этот раз Tukuma piens ее "просто взбесил". Андриянова забежала в магазин незадолго до закрытия и в спешке купила, как ей показалось, сливочное масло Tukuma piens, однако, придя домой, она поняла, что это совсем другой продукт.

Андриянова недоумевает, почему на упаковке не указано, что это за продукт.

Latvijas Avīze уже писала в декабре прошлого года об этом продукте, который вызвал большой общественный резонанс. Люди недоумевали, почему упаковка растительно-жировой пасты Tukuma ar sviestu производства Tukuma piens визуально напоминает пачку сливочного масла и в магазинах находится на одной полке с маслом — разобраться, где какой продукт, становится трудно.

Кроме того, само предприятие рекламировало его как сливочное масло с качественными растительными жирами. Представители предприятия тогда отвергли все претензии, заявив, что маркировка продукта соответствует всем требованиям.

Однако с этим не согласилась Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), которая отмечает, что на маркировке продукта в основном поле зрения не указано полное торговое наименование, а только Tukuma ar sviestu, что может ввести потребителя в заблуждение.

Представитель ПВС Зелтите Скалберга сообщила, что ПВС провела экспертизу продукта Tukuma piens и сообщила предприятию о несоответствии маркировки, дав переходный период для ее исправления. Этот период составляет шесть месяцев и уже истек 31 июля, но продукт с прежней маркировкой может оставаться на рынке до истечения срока годности.

Это означает, что продукт с недостоверной маркировкой еще некоторое время будет продаваться в магазинах.