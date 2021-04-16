Вместо Мурмане-Умбрашко пост госсекретаря Минздрава займет глава Инспекции здравоохранения

С 20 апреля госсекретарем Минздрава будет глава Инспекции здравоохранения Индра Дрейка. Проект указа об этом министр здравоохранения Даниэль Павлютс уже направил Кабмину. Проект будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, сообщает LETA.

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Дрейка обладает большим опытом работу в государственных и муниципальных учреждениях, кроме того, ее юридические знания должны помочь улучшить систему принятия решения в министерстве, считает Павлютс.

По мнению самой Дрейки, нужна простая и всем понятная система принятия стратегических решений, которая позволит задействовать все ресурсы министерства в кризисной ситуации.

Дрейка руководила Инспекцией здравоохранения с 1 ноября 2017 года. У нее есть опыт работы на руководящих должностях в международных обществах капитала, а также в муниципальных и государственных учреждениях — Национальной службе здоровья, Госагентстве имущества обороны, Юрмальской думе, компании ERGO Latvija. Она окончила Латвийский университет, получив диплом юриста, а также получила магистерскую степень в сфере руководства предприятием и обществом.

Исполнять обязанности главы Инспекции здравоохранения временно будет Анита Слокенберга, заместитель Дрейки.

Как сообщалось, госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко получила выговор и понижена в должности из-за недостатков в организации работы при закупке вакцин от Covid-19, недостаточно прозрачного управления и плохо организованной системы внутреннего контроля. Указ о переводе Мурмане-Умрбрашко на другую должность — заместителя главы Инспекции здравоохранения — Павлютс подписал в среду, 14 апреля. Она начнет там работать с 20 апреля.

Служебную проверку в связи с закупкой вакцин Павлютс начал 5 марта. Она связана с тем, что Латвия закупила меньше вакцин производства BioNTech/Pfizer, чем ей было доступно. Было начато дисциплинарное дело против Мурмане-Умбрашко и заместителя начальника Отдела закупок Департамента финансового управления Национальной службы здоровья Айнара Лацбергса. Нарушений в действиях Лацбергса констатировано не было.