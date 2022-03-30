Вместо слонов — белые носороги. Утверждена концепция развития Рижского зоопарка стоимостью в 45 млн евро

Рижская дума утвердила концепцию, предусматривающую пути развития Рижского зоопарка до 2035 года. Документ предусматривает создание за 11 лет экспозиции "Танзания". Однако пока это только концептуальный документ — реализация оценивается более чем в 45 млн евро.

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Почему в Ригу не вернутся слоны?

Один из главных вопросов, который беспокоит посетителей зоопарка — пополнится ли экспозиция слонами? Социологические опросы, говорится в концепции, показывают, что посетители считают, что в зоопарке не хватает крупных представителей травоядных и млекопитающих видов. Авторы концепции считают, что включение в коллекцию белых носорогов восполнит этот пробел.

Жилище белых носорогов планируется разместить рядом с "Африканской саванной". Здесь можно будет посмотреть и на

гепардов, которые также обитают в дикой природе в африканских саваннах. Это будет инновационный новый тип выставки, так как все виды будут обитать в одном пространстве, животные не будут разделены физическими барьерами. В результате посетители смогут наблюдать за взаимоотношениями и взаимодействием разных животных.

План развития не предусматривает устройство слоновника. После углубленного исследования совместно с экспертами из других стран Европы был сделан вывод, что для такого небольшого зоопарка, как Рига, создание слоновника потребует огромных ресурсов, в отличие от наиболее экономически выгодного варианта с белыми носорогами.

Слоны не живут в Рижском зоопарке с октября 2003 года. Тогда этих крупных животных из неприспособленного слоновника в Риге, построенного еще в 1914 году, отправили в зоопарк Голландии.

В 2007 году депутаты Рижской думы приняли решение о разработке проекта и участии в тендере Европейского фонда регионального развития на строительство слоновника.

В то время предполагалось, что строительство слоновника может стоить около девяти миллионов латов или менее 13 миллионов евро. Новый приют для слонов планировалось построить к 2011 году.

Однако этот проект не осуществился. Как признался LETA в 2009 году бывший директор Рижского зоопарка Роландс Грейзиньш, проект не был реализован, потому что программы, на которые предназначались деньги Евросоюза, были ликвидированы.

Зоопарк пополнится "Танзанией"

Основной экспозицией же Рижского зоопарка станет "Танзания". Этот вариант предусматривает перестройку существующего здания террариума и создание вольеров для африканских животных из экваториальных лесов — обезьянок Дианы и миниатюрных лошадок, которые заменят находящихся сейчас в коллекции бегемотов.

Танзания — также является домом для многих других интересных видов, таких как карликовые крокодилы, лемуры и так далее.

"Саванна" пополнится колонией африканскиз пингвинов, которые поселятся на территориях, граничащих с Кишэзерсом. В качестве фона будут использованы исторические бассейны с тюленями и виды на Кишезерс. В дикой природе африканские пингвины обитают у берегов Восточной Африки и Южной Африки. Пингвины очень популярны среди посетителей зоопарков по всему миру.

Поэтому авторы концепции надеются, что пингвины в Рижском зоопарке полюбятся посетителям. Планируется включить элементы, которые сделают наблюдение за пингвинами еще более интересным: например, у посетителей будет возможность посмотреть на места гнездования пингвинов и проследить за подводной жизнью пингвинов через стекло.

План предусматривает, что выставка "Танзания" будет организована в течение 11 лет с использованием в основном государственных источников финансирования, но 20-30% необходимого финансирования будет привлечено за счет кредитов.

Общий объем инвестиций в реализацию этого плана оценивается в 45 миллионов евро.