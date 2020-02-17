Внеочередные выборы в Риге: "Новое Единство" не сдается и будет уговаривать партии пойти единым списком
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Объединение "Новое Единство" по крайней мере еще неделю продолжит консультации о возможном совместном участии во внеочередных выборах в Рижскую думу с национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "активными рижанами", например, представителями организации "Рижская лига", сообщил руководитель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис.

Сегодня по этому вопросу состоялось заседание правления "Нового Единства". Правление считает, что государственно мыслящим партиями нужно по возможности объединить свои силы в Риге, чтобы "не продолжалось растранжиривание и экономический спад в городе".

Первоначально к совместному участию в выборах Рижской думы склонялась и Новая консервативная партия, но позже она приняла решение участвовать в выборах отдельно.

Сейм принял решение о роспуске Рижской думы 13 февраля. Предполагается, что выборы новой думы пройдут 25 апреля.

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"Новое Единство" Все для Латвии Новая консервативная партия Вилнис Кирсис Сейм ТБ/ДННЛ
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