Внеочередные выборы в Рижскую думу могут перенести на 5 сентября

Выборы в Рижское самоуправление могут пройти 5 сентября. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сообщил об этом на пресс-конференции после заседания коалиционного совета.

Сначала планировалось, что внеочередные выборы в столичное самоуправление пройдут 25 апреля, но из-за пандемии Covid-19 их перенесли на 6 июня, оговорив, что дата может быть перенесена снова.

Чтобы выборы прошли 6 июня, ЦИК уже на следующей неделе должен их объявить, но, скорее всего, в связи с продлением режима чрезвычайной ситуации дата снова будет передвинута — скорее всего, на 5 сентября.

Рижская дума была распущена в начала 2020 года. Чрезвычайное положение в Латвии объявлено с 13 марта по 14 апреля, и в ближайшее время правительство будет решать о его продлении.