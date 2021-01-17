Внесены изменения в правила регистрации и приема детей в 1-й класс рижских школ

Депутаты Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы поддержали поправки к правилам Рижской думы, предусматривающие ряд изменений в системе регистрации приема детей в школу. В частности, теперь предусмотрено расширенное право родителей ребенка подавать заявление о приеме ребенка в школу, используя онлайн-формы, доступные на едином портале государственных и муниципальных услуг Latvija.lv.

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Родителям детей предоставляется возможность подать в электронном виде, даже без защищенной электронной подписи, подписанное заявление о регистрации ребенка в 1-й класс, а также заявление о зачислении ребенка в 1-й класс. Как пояснили Delfi в Рижской думе, это увеличивает доступность услуги, а также снижает риск распространения инфекции Covid-19. В то же время вышеуказанная услуга позволяет образовательным учреждениям более эффективно использовать ресурсы для обеспечения своих функций.