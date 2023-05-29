Внезапный выходной. "Очень мало сценариев, при которых это не превратится в хаос"
Foto: LETA

В воскресенье, 28 мая, вечером, за несколько минут до полуночи, Сейм Латвии принял решение объявить понедельник, 29 мая, праздничным выходным днем — в честь "бронзы", завоеванной сборной на Чемпионате мира по хоккею. Однако эйфория по поводу лишнего выходного была недолгой.

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Уже через 20 минут после голосования в Сейме политолог Ивета Кажока написала пост в Twitter: "Очень мало сценариев, при которых это не превратится в риск и хаос. Велик риск превратить радость в растерянность и негодование".

Аналогичного мнения придерживается и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В интервью Латвийскому радио он заявил, что бронза Латвийской хоккейной сборной — это фантастическое достижение, однако решение Сейма приведет в понедельник к определенному хаосу

Ростовскис рассказал, что спикер Сейма Эдвардс Смилтенс связался с ним еще до парламентского заседания, чтобы проинформировать о идее объявить в понедельник выходной день.

"Моя рекомендация была оставить менеджирование рабочего дня в руках каждого предприятия, учреждения. Ясно, что мы все очень рады, но предприятия планируют работу, есть какой-то ритм. Сейчас, когда это официальный выходной, у многих будет определенный хаос", — сказал, как сообщает агентство LETA, Ростовскис.

Глава Латвийской торгово-промышленной палаты подчеркнул, что в аннотации распоряжения Сейма указано, что решение не согласовано и не подсчитаны возможные убытки.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в своем посте на Facebook указал на еще одну проблему — за работу в выходной день, согласно закону, платят вдвойне. " При катастрофической нехватке средств в сфере здравоохранения, всем кто придет завтра на работу — оплата будет начислена вдвойне! Сейм! Где деньги?", — возмущался Элксниньш. "С учетом времени принятия решения — депутаты сделали выходной для себя и госчиновников. Остальная часть населения просто не успеет узнать об этом "аттракционе невиданной щедрости" Кто уснул раньше, тот сам виноват", — заявил еще ночью Элксниньш.

Как было принято решение?

Фактическим инициатором решения объявить понедельник, 29 мая, выходным днем был спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Около семи вечера он написал в Twitter, что "над этим идет работа". Заседание Сейма было созвано, невзирая на то, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") также посредством Twitter рекомендовал оставить решение о том, работать ли в понедельник, на усмотрение работодателям.

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Невзирая на позднее время, большинство (56 из 100) депутатов Сейма явились в 23.45 на заседание: кворум был соблюден, "за" проголосовали 52 депутата (30 — от правящих "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения, 22 — от оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян, "Стабильности", "Латвии на первом месте и "Прогрессивных"), воздержались три парламентария от "Нового Единства", один депутат от "Нового Единства" не голосовал. Никто не рискнул нажать кнопку "против".

Любопытно, что "за" проголосовали представители абсолютно всех — и коалиционных и оппозиционных партий: эйфория от победы Латвии стерла идеологические "красные линии". Но точно также 44 депутата, также представляющие разные партии, на заседание по той или иной причине не пришли, сняв с себя ответственность за это решение.

Закон, утвержденный Сеймом в 23.53, был немедленно провозглашен. Президент Латвии Эгил Левитс находился с визитом в Тампере, и право поставить подпись была у второго лица в государстве — спикера Сейма Эдварда Смилтенса.

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