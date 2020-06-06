Внимание: мошенники массово пытаются выманить данные клиентов Swedbank

В субботу, 6 июня, активизировались мошенники, пытавшиеся выманить данные доступа к банковским картам и интернет-банку клиентов Swedbank. Представитель Swedbank Янис Кропс в эфире Латвийского радио призвал клиентов никому не раскрывать финансовую информацию и связаться с банком, в случае, если кто-то пытается завладеть этими данными, сообщает Rus.Lsm.lv.

Мошенники пытались звонить клиентам банка с белорусских и латвийских номеров, представляясь сотрудниками банковской службы безопасности. Кроме того, высылались сообщения с различных платформ с предложением принять участие в лотерее, чтобы выиграть 50 евро.

Звонившие пытались выманить номер пользователя и получить подтверждение в Smart-ID или калькуляторе кодов, что позволило бы мошенникам доступ к интернет-банку и перечислить себе средств клиента.

Кропс подчеркнул, что банк никогда не обратиться к клиенту с просьбой раскрыть эти данные, а в случае необходимости попросит позвонить в службу поддержки клиентов.

Главное — ни в коем случае не распространять данные, но если же это все же произошло, следует незамедлительно связаться с банком, чтобы заблокировать для мошенников доступ к деньгам.

В конце недели о подобных инцидентах сообщали и другие работающие в Латвии банки.