Внимание: мошенники рассылают латвийцам по WhatsApp ссылку на якобы проводимый Lidl конкурс

В редакцию Delfi обратилось представительство латвийского отделения торговой сети Lidl, чтобы сообщить жителям Латвии о новой волне мошеннических сообщений в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники пытаются получить информацию от доверчивых людей, перешедших по ссылке, обещающей якобы проводимый Lidl конкурс.
"Lidl Latvija на данный момент никаких конкурсов не проводит", — прокомментировал это представитель предприятия Ингарс Рудзитис, отметив, что данное мошенническое сообщение в WhatsApp не надо пересылать другим людям и помнить, что ни в коем случае не следует делиться своей личной или банковской информацией.
Мошенническое сообщение в WhatsApp выглядит так: