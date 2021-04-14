Внимание: мошенники рассылают латвийцам по WhatsApp ссылку на якобы проводимый Lidl конкурс
Foto: AFP/Scanpix

В редакцию Delfi обратилось представительство латвийского отделения торговой сети Lidl, чтобы сообщить жителям Латвии о новой волне мошеннических сообщений в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники пытаются получить информацию от доверчивых людей, перешедших по ссылке, обещающей якобы проводимый Lidl конкурс.

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"Lidl Latvija на данный момент никаких конкурсов не проводит", — прокомментировал это представитель предприятия Ингарс Рудзитис, отметив, что данное мошенническое сообщение в WhatsApp не надо пересылать другим людям и помнить, что ни в коем случае не следует делиться своей личной или банковской информацией.

Мошенническое сообщение в WhatsApp выглядит так:

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