Внимание: ночью ожидается сильный снегопад; к утру толщина снежного покрова увеличится на 5 см
Foto: EPA/LETA

Согласно оперативной информации, предоставленной Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) и синоптиками, в ночь на 30 марта Латвия, начиная с западных районов, окажется в широкой зоне осадков.

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В центральных и восточных районах Латвии утром местами также ожидаются сильные снегопады, а толщина снежного покрова увеличится еще на 5 см.

Во время снегопада существенно ухудшится видимость, дороги будут скользкими!

Предупреждение остается в силу с 05.00 30 марта до 12.00 30 марта.

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