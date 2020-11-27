Внимание: в понедельник по всей Латвии включат сирены тревоги

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) информирует, что в понедельник, 30 ноября, с 10.00 до 10.20 будет проводиться проверка готовности сирен тревоги, сирены будут включены на три минуты.

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Сирены тревоги предусмотрены для быстрого оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации, природных катастроф и т.д. Чтобы обеспечить работу сирен тревоги в чрезвычайной ситуации без технических проблем, два раз в год (в мае и ноябре) Государственная пожарно-спасательная служба проверят работу сирен тревоги, включая их на три минуты.