Вниманию пассажиров: Из Кулдиги в Ригу и обратно ехал больной коронавирусом

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит следить за своим здоровьем пассажиров, которые ехали 16 января рейсом №7410 компании Nordeka по маршруту Вирка-Кулдига-Кандава-Спунюпе-Рига (отправление в 7:20) и рейсом №7938 этой же компании по маршруту Рига-Дубулты-Тукумс-Кулдига-Павилоста (отправление 15:55).

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Человек, у которого позже подтвердился диагноз Covid-19, ехал из Кулдиги в Ригу и вечером вернулся обратно на другом автобусе. Пассажиров, которые ехали теми же рейсами, просят следить за своим здоровьем и при появлении симптомов инфекции оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что до 25 января анализ на коронавирус можно сдать без направления врача, и рекомендует установить приложение Apturi Covid, которое сообщит вам, если вы были в контакте с заболевшим, что позволит вовремя принять меры и не подвергать риску домашних, друзей и коллег.