Вниманию учеников и родителей: изменено расписание диагностических работ в 9-х классах
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Из-за чрезвычайного положения в этом году изменено расписание диагностических работ в 9-х классах, сообщает Государственный центр содержания образования (VISC).

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Обязательная диагностическая работа по латышскому языку в латышских школах и школах нацменьшинств состоится 27 апреля, по математике — 29 апреля.

Диагностические работы на выбор школ по иностранному языку пройдут 13 апреля, по физике, химии, географии и биологии — 20 апреля, по родному языку (русскому, польскому) — 22 апреля.

Также учащиеся 9-х классов, которые учатся в школах нацменьшинств, смогут по выбору сдать экзамен по госязыку 19 и 20 мая.

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LETA

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LETA
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