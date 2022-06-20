Вниманию водителей: многие латвийские дороги ремонтируют, в пути придется провести больше времени

В сети дорог государственного значения продолжается сезон активных строительных работ, они ведутся на более чем 80 участках, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Из-за ремонтных работ во многих местах затруднено движение, и водителям нужно учитывать дополнительное время в пути.

На нескольких региональных автодорогах на участках проведения ремонтных работ имеется большое количество временных светофоров. В дороге придется провести больше часа.

Например, на промежутке трассы Бутнари-Салдус-Эзере (P105) от Курзиши до границы с Литвой размещено восемь светофоров и время в пути составит полтора часа. Тем временем на промежутке дороги Рига-Эргли (P4) от Рижской окружной дороги (A5) до поворота на Тинужи есть семь светофоров и время в пути до пункта назначения составит до одного часа и 40 минут. В свою очередь, на промежутке трассы Смилтене-Гулбене от поворота на Ранку до Гулбене размещено шесть светофоров, время в пути — час.

При планировании поездок водителей могут ознакомиться с картой ремонтных работ на сайте LVC, где отмечены все действующие ограничения движения по дорогам государственного значения.