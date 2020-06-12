Вниманию водителей: на Юрмальском шоссе закрыта половина проезжей части, призывают пользоваться поездом вместо авто

В течение пятницы, 12 июня, весь транспортный поток в зоне ремонтных работа на Юрмальском шоссе будет переведен на одну сторону проезжей части, где для движения в каждом направлении выделено по две полосы. Об этом сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi, поясняя, что временные правила будут действовать, пока рабочие не закончат укладку асфальта.

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В связи с этим Latvijas valsts ceļi отмечает, что водителям придется считаться с дополнительным временем, проведенным в пути — особенно с утра и по окончании рабочего дня. Также необходимо не ехать "по привычке", внимательно следить за дорожными знаками, так как во время асфальтирования организация движения на шоссе может меняться каждый день.

В связи со всем вышеперечисленным Latvijas valsts ceļi призывает оценить возможность добираться из Юрмалы в Ригу и обратно на поезде — особенно это касается желающих поехать на море в теплые дни.

Перестройка Юрмальского шоссе началась в июне прошлого года. Работы выполняет компания A.C.B. un Binders за 23 млн евро, включая НДС. Завершение работ планируется в сентябре.