Вниманию водителей: региональные дороги покрылись льдом
Foto: F64

Во вторник утром условия передвижения по главным автодорогам страны удовлетворительные, а вот дороги регионального и местного значения обледенели, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Особо серьезная ситуация в Видземе, Земгале и Латгале, там движение затруднено.

Заснеженные и скользкие дороги чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведено 13 единиц снегоуборочной техники.

Об участках, где движение затруднено, можно сообщать LVC по бесплатному круглосуточному телефону 80005555.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Веселье бьет ключом! Тестируем Nintendo Switch и легендарный Mario Kart
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае