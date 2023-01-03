Вниманию водителей: региональные дороги покрылись льдом

Во вторник утром условия передвижения по главным автодорогам страны удовлетворительные, а вот дороги регионального и местного значения обледенели, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

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Особо серьезная ситуация в Видземе, Земгале и Латгале, там движение затруднено.

Заснеженные и скользкие дороги чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведено 13 единиц снегоуборочной техники.

Об участках, где движение затруднено, можно сообщать LVC по бесплатному круглосуточному телефону 80005555.