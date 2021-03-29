Вниманию водителей в Риге: после Пасхи до 20 мая вводят ряд ограничений на Бривибас гатве
Foto: PantherMedia/Scanpix

Рижская дума сообщае, что в связи с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение транспорта на Бривибас гатве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ограничения коснутся следующих участков одной из главных улиц города:

  • с 6 по 7 апреля будет ограничено движение транспортных средств на Бривибас гатве у поворота на Берги по направлению из центра: будет закрыта левая полоса проезжей части в обоих направлениях;
  • с 8 апреля по 20 мая будет ограничено движение транспорта на Бривибас гатве у соединения Яунциема гатве с Бривибас гатве по направлению в центр;
  • с 12 апреля по 20 мая будет ограничено движение транспортных средств на участке Бривибас гатве протяженностью 140 метров за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs ("Этнографический музей") по направлению в центр.


Предприятиям, ведущим работы, поручено установить дорожные знаки и обеспечить жителям и сотрудникам компаний, находящихся на упомянутых участках улиц, возможность подъехать на личном или служебном транспорте к своим домам или к местам работы, а также организовать движение общественного транспорта, в том числе создание временных остановок общественного транспорта, и разместить информацию об их переносе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Brīvdabas muzejs Берги Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

От владельца

VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
Plūmju iela, Ogres nov.,
15 750€
Valkas nov.,
48 000€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
78 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Piekrastes iela, Asari, Jūrmala,
268 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
3 100 000€