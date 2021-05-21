Вниманию жителей: сегодня в Риге начались учения по обороне портов, земессарги будут стрелять холостыми

С 21 по 23 мая в Риге пройдут межведомственные учения, чтобы отработать и усовершенствовать навыки по слаженному выполнению общих задач, в том числе усилить оборону рижских портов, сообщили Delfi в столичном самоуправлении.

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В пятницу, 21 мая, учения проходят на территории Рижского свободного порта, в свою очередь с 21-го по 22 мая на улице Линэзера, 22 мая — в районе улицы Сканстес и 23 мая — в районе улицы Аллажу. Сегодня вечером на улице Бирзес, в Риге, планируется использовать учебные боеприпасы, которае создают шум, но не представляют опасности для жителей.

Жителей призывают не волноваться при виде передвижения военных по улицам Риги в экипировки и с оружием во время учений. Учения организованы так, чтобы не препятствовать движению в городе транспорта и пешеходов. Во время учений будет использоваться учебная амуниция, которая создает шум, но не причиняет вреда людям и собственности. Места проведения учений по завершении учений приведут в порядок.