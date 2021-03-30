Во многих киосках Narvesen больше нельзя будет купить е-талон
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Билеты на рижский общественный транспорт с 1 апреля больше не будут продаваться в части киосков Narvesen, сообщила агентству LETA председатель правления Narvеsen Baltija Даце Довидена.

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По ее словам, это связано с результатами закупочного конкурса, который проводило предприятие Rīgas karte. При проведении конкурса Рига была поделена на 52 части и для каждой выбирался свой победитель. Как отмечает Довидена, в процессе закупки не анализировалось, насколько доступны для клиентов будут места продажи е-талона.

Е-талоны больше не продаются в киосках Narvesen по следующим адресам в Риге:

  • Улица Ницгалес, 46а;
  • Проспект Курземес, 15 а;
  • Улица А. Деглава, 160;
  • Улица Кр. Барона, 97;
  • Бривибас гатве, 432;
  • Улица Мурьяню, 58;
  • Бривибас гатве, 430;
  • Улица Католю, 4;
  • Улица Дамбья, 10;
  • Улица Миера, 45;
  • Улица Дзирциема, 51;
  • Улица Кулдигас, 1;
  • Улица Талеяс, 1;
  • Улица Дзирциема, 1;
  • К. Улманя гатве, 88А;
  • К. Улманя гатве, 84;
  • Улица Экспорта, 3а;
  • Улица Пилсоню, 13;
  • Улица Сахарова, 2.


Также е-талоны нельзя будет купить в киосках в Адажи (Ригас гатве, 5а), Олайне (улица Земгалес, 1а), Огре (улица Бривибас, 9), Елгаве (улица Паста, 26), Юрмале на станции "Слока" и в аэропорту на втором этаже.

При этом е-талоны по-прежнему можно будет купить в 137 других киосках Narvesen, 12 почтовых отделениях, 83 магазинах Maxima, 22 магазинах Circle K, девяти магазинах Elvi, в трех магазинах Elvi, в одном магазине Elkes, одном магазине Valdlauči и одном магазине Velfe, сообщает Rīgas satiksme.

Кроме того, с 1 апреля появится возможность купить е-талон в 60 магазинах Rimi, 40 магазинах Mego, 18 магазинах Latvijas balzams, пяти магазинах LB Spirits&Wine Outlet, одном магазине Proever и одном магазине Viss kārtībā.

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