Во многих местах Курземе и Видземе условия движения затруднены
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Во вторник утром снег и гололед по всей Латвии затрудняют движение по основным и региональным автомагистралям страны. Во многих местах в Курземе и Видземе условия движения особенно затруднены из-за метели, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в обслуживании дорог задействовано 127 единиц снегоуборочной дорожной техники VAS.

На главных государственных автодорогах движение особо затруднено на следующих участках:

  • Таллинское шоссе (A1) на протяжении всего маршрута;
  • Видземское шоссе (A2) от Риги до Лигатне;
  • Валмиерское шоссе (A3) от Мурьяны до моста Браслас;
  • Рижская объездная дорога (Балтэзерс-Саулкалне) (A4) на протяжении всего маршрута;
  • Рижская объездная дорога (Саласпилс-Бабите) (A5) на протяжении всего маршрута;
  • Даугавпилсское шоссе (A6) от Риги до Саулкалне;
  • Баусское шоссе (A7) от Риги до Димзукалнса;
  • Елгавское шоссе (A8) от Риги до Олайне;
  • Лиепайское шоссе (A9) от Риги до Каги и перекрестке Апшупес до Калвене;
  • Вентспилсское шоссе (A10) от Риги до Усмы.

Условия движения по региональным дорогам страны затруднены. Движение по региональным и местным дорогам особенно затруднено в окрестностях Даугавпилса, Валмиеры, Краславы, Добеле, Кулдиги, Риги, Салдуса, Тукума и Талси.

Latvijas valsts ceļi напоминает, что во время снегопада снова образуется снежный покров и гололедица, и предлагает учитывать, что в пути придется провести дополнительное время.

"Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущего транспорта. Работы по техническому обслуживанию проводятся в первоочередном порядке, сначала работая на магистральных, затем региональных и затем местных дорогах. Цель технического обслуживания работ заключается в том, чтобы максимально улучшить условия вождения, но они не могут предотвратить зиму", — говорит Latvijas valsts ceļi.

После завершения снегопада основные автомагистрали страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, тогда как на менее загруженных дорогах на эту работу отводится до суток.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные