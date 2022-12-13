Во многих местах Курземе и Видземе условия движения затруднены

Во вторник утром снег и гололед по всей Латвии затрудняют движение по основным и региональным автомагистралям страны. Во многих местах в Курземе и Видземе условия движения особенно затруднены из-за метели, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi.

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Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в обслуживании дорог задействовано 127 единиц снегоуборочной дорожной техники VAS.

На главных государственных автодорогах движение особо затруднено на следующих участках:

Таллинское шоссе (A1) на протяжении всего маршрута;

Видземское шоссе (A2) от Риги до Лигатне;

Валмиерское шоссе (A3) от Мурьяны до моста Браслас;

Рижская объездная дорога (Балтэзерс-Саулкалне) (A4) на протяжении всего маршрута;

Рижская объездная дорога (Саласпилс-Бабите) (A5) на протяжении всего маршрута;

Даугавпилсское шоссе (A6) от Риги до Саулкалне;

Баусское шоссе (A7) от Риги до Димзукалнса;

Елгавское шоссе (A8) от Риги до Олайне;

Лиепайское шоссе (A9) от Риги до Каги и перекрестке Апшупес до Калвене;

Вентспилсское шоссе (A10) от Риги до Усмы.

Условия движения по региональным дорогам страны затруднены. Движение по региональным и местным дорогам особенно затруднено в окрестностях Даугавпилса, Валмиеры, Краславы, Добеле, Кулдиги, Риги, Салдуса, Тукума и Талси.

Latvijas valsts ceļi напоминает, что во время снегопада снова образуется снежный покров и гололедица, и предлагает учитывать, что в пути придется провести дополнительное время.

"Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущего транспорта. Работы по техническому обслуживанию проводятся в первоочередном порядке, сначала работая на магистральных, затем региональных и затем местных дорогах. Цель технического обслуживания работ заключается в том, чтобы максимально улучшить условия вождения, но они не могут предотвратить зиму", — говорит Latvijas valsts ceļi.

После завершения снегопада основные автомагистрали страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, тогда как на менее загруженных дорогах на эту работу отводится до суток.