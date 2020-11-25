Во многих школах Риги невозможно обеспечить три квадратных метра площади на одного ученика в классе, и им придется переходить на удаленную учебу, сообщила агентству LЕТА представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.

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Как сообщалось, правительство постановило, что для учеников 1-6-х классов при очном учебном процессе с 30 ноября должно быть обеспечено три квадратных метра площади класса. Если требуется, класс можно разделить на несколько групп.

По словам Петеркопы, в Риге много классов, где более 30 учеников, и обеспечить нужную площадь на ученика в таком случае невозможно. В школах есть спортивные и актовые залы, библиотеки, но это не может быть решением для всех классов.

Так как 7-12-е классы сейчас не учатся, младшие классы можно разделить на группы и развести по свободным кабинетам, но ни в одной школе не хватит учителей, чтобы работать в таких условиях, не нарушая установленной законом о труде нормы — 40 часов в неделю.

Также в ряде школ болеют или находятся на самоизоляции учителя, и человеческий ресурс ограничен.

"Я думаю, что не надо бояться дистанционного обучения, потому что по сравнению с весной преподаватели теперь понимают, как организовать учебный процесс, улучшилось технологическое обеспечение, учителя и руководители школ научились пользоваться бесплатной платформой Microsoft Office 365", — сказала представитель департамента.

Тем не менее она считает, что для 1-4-х классов следовало бы сохранить очную учебу.